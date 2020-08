Gert-Jan Biemond bouwde een levensgroot paard van metaal

Klussen kan op vele manieren. Van modelbouw en kunstobject tot complete verbouwingen! Dikwijls verdient een klus het om in het zonnetje te worden gezet. Deze week nemen we een kijkje bij Gert-Jan Biemond uit Hulshorst die een metalen paard bouwde.

Naam: Gert-Jan Biemond (50)

Beroep: constructiebankwerker

Plaats: Hulshorst

Klus: kunstobject metalen paard

Duur: 200 uur

Je moet er maar op komen om van staalplaten een fraai ’levensecht’ paard in elkaar te zetten. Gert-Jan Biemond (50) uit Hulshorst draait zijn hand niet om voor zo’n uitdagende klus. Hij werkt immers al jaren als constructiebankwerker. „Ik las constructies in elkaar en andere onderdelen.”

Het metalen paard is het tweede object dat Gert-Jan heeft vervaardigd. „Ik had eerder een harddraver van hoefijzers gemaakt, met een karretje erachter en een pikeur. Ik was toe aan iets nieuws. Ik heb een foto van het internet afgehaald en dat heb ik een beetje nagemaakt”, vertelt Gert-Jan, wellicht iets te bescheiden.

Er heeft namelijk zo’n 200 uur aan arbeid in het project gezeten. „Ik was vooral op de zaterdagen bezig en af en toe in de avonduren.”

Smederij

Gert-Jan verdient net als zijn vader met metaalbewerking zijn brood. „Mijn vader was hoefsmid en heeft nog steeds een smederijtje in Hulshorst. Daar kon ik dan makkelijk aan de slag, daar was ook al het materiaal voorhanden. Het ging om plaatwerk van 2 en 3 mm.”

Zijn keuze voor een paard als object was dan ook geen toeval. „We hadden vroeger bovendien een aantal paarden staan, dat waren dravers. Dit nieuwe object is een tuigpaard geworden omdat ze zo mooi en elegant zijn.”

De grootste uitdaging voor Gert-Jan waren de proporties van het dier. „Ik heb alles een beetje naar eigen inzicht gedaan, puur op gevoel. Het moet natuurlijk wel kloppen: het hoofd, de nek, de benen. Er moet een lijn in zitten.”

Gelukkig was er een paardenliefhebber in de buurt die de constructie van Gert-Jan toch op ’echtheid’ controleerde. „Ik had alles goed gedaan, zei hij. Er was één dingetje dat niet klopte: het achterbeen. De hoek was niet goed en ik moet toegeven: hij had gelijk. Ik heb het aangepast.”

Inmiddels heeft het prachtige object een mooi plekje gekregen tegenover de smederij van zijn vader. „De mensen vinden het mooi. Er worden regelmatig foto’s van gemaakt.”

Ook een bijzonder klusobject dat u graag wilt showen? Stuur een mail naar [email protected]