Op pad met Hummer en MegaCruiser

U herkent de Hummer vast van de journaalbeelden van de Golfoorlog. De Humvee zoals hij in militaire uitvoering heet, is een Amerikaanse held van een auto. De burgerversie heet de Hummer H1 die min of meer het geesteskind van een filmster is.

Het was Arnold Schwarzenegger, die vriendelijke Oostenrijkse reus die het eerst tot filmster en later tot gouverneur van de staat Californië wist te schoppen, die bij de fabrikant van de Humvee bleef drammen over een burgerversie van de wagen die hij had gezien tijdens de opnames van zijn film Kindergarten cop.

AM General, de fabrikant van de M998 Humvee, zwichtte en zo werd de H1 onder de nieuwe merknaam Hummer geboren. Die H1 werd geciviliseerd en netjes aangekleed met meer bekleding, isolatie en airconditioning. Schwarzenegger kocht de eerste twee exemplaren.

Zo wereldberoemd als de Hummer is, zo anoniem is de Mega Cruiser. Veel mensen zullen hem voor een Hummer aanzien. Niet zo gek, want het silhouet komt in grote lijnen overeen.

Toch overschaduwt de Mega Cruiser de Hummer die in vergelijking met een reguliere auto gigantisch is. De Japanse mastodont is 5,09 meter negen lang en 2,17 meter breed. De Hummer H1 is nog een paar centimeter breder, maar bijna veertig centimeter korter en de 2.07 lange (pardon, hoge) Japanner torent boven de 1,96 meter hoge Hummer uit.

Zo groot en intimiderend als hij van buiten lijkt, zo makkelijk laat de Mega Cruiser zich mennen. Niet omdat hij van binnen kleiner lijkt; verre van dat. Want dit is een kamerbrede truck die je eerder op huizensite Funda zou kunnen zetten dan op Gaspedaal.nl. Niet alleen heeft hij de architectuur van een Ibiza-bungalow, maar ook de leefruimte aan boord kun je het beste in vierkante meters aanduiden.

Social distancing is standaard in deze Mega Cruiser, want je kunt de bijrijder niet eens aanraken, zó ver zit hij bij je vandaan. Tussen de voorstoelen zit een middenconsole die als eettafel kan dienen. Ook in de met leer aangeklede Hummer zit je ver uit elkaar en heel ruim. Het interieur met goedkope plastics geeft je het gevoel in een foute nineties-villa te zitten.

Starten vraagt geen speciale procedure en de krachtbron vangt zijn dienst onmiddellijk aan zonder protesteren. Het is dan ook de uiterst betrouwbare diesel die we onder meer uit de Land Cruiser kennen. In de Mega Cruiser is de 4,1-liter turbodiesel maximaal 155 pk en 382 Nm sterk. Al die kracht wordt met een bulletproof viertraps automaat van Aisin permanent over de vier wielen verdeeld.

Solide

Terwijl we naar de fotolocatie rijden, valt op hoe solide en rammelvrij de Mega Cruiser aanvoelt. De Hummer heeft soortgelijke techniek en de grondspeling is met 41 cm ook vergelijkbaar met die van de Toyota.

Het grote verschil zit voorin, want daar grommen twee keer zoveel cilinders. De Hummer heeft een heerlijk klinkende 6,5-liter V8 van GM. Die diesel pompt er 197 pk uit bij 3200 toeren en maximaal 393 Nm bij 1700 min-1. Een viertraps automaat managet dat heel relaxed en distribueert de power over alle wielen.

Uiteraard is ook de Hummer bewapend met sperdifferentiëlen en kun je met de lock-knop het centrale differentieel op slot zetten. Heel af en toe is dat nodig als de extreme hindernissen op dit offroad-parcours de druk op een wiel tot bijna nul reduceren.

De Detroit-diesel hoeft zich zelden in te spannen, een klein beetje gas is al genoeg voor veel trekkracht. Zo rijden we alsmaar rechtdoor; omrijden voor hindernissen hoef je simpelweg nooit.

