Overslaan of toch kijken? Lezers zijn verdeeld over het WK in Qatar

Een kwart van de Nederlanders wil het WK in Qatar niet volgen in verband met de misstanden bij de bouw van de stadions, zo bleek onlangs uit een onderzoek van Ipsos. Ook onder onze lezers zijn er veel mensen zijn die het toernooi willen boycotten.

Zo mailt Willy Rosbag: „Ik ga absoluut niet kijken. Het is schandalig wat daar allemaal gebeurt.” De familie Molenaar slaat het WK ook over. „Wij zouden er niet blij van kunnen worden als Nederland zou winnen.”

Saskia Keizer en haar man staan lijnrecht tegenover elkaar. Zij wil niet kijken, hij juist wel. „Hij kijkt het maar op zijn telefoon. Ik hoop dat hij flinke koppijn krijgt van dat kleine scherm!”

„Er is wel genoeg gepubliceerd over de omstandigheden in Qatar”, vindt Ton Schrover. L. de Groot uit Nijkerk heeft het speelschema opgehangen in de keuken. „Ik wil zoveel mogelijk zien.”

Mervin Acoca reist zelfs naar Qatar om de tweede en derde poulewedstrijd van Oranje „intens en van dichtbij” te beleven, evenals Paul Willems. „Mijn beste vriend woont in Qatar. We laten onze pret niet bederven door berichtgeving van westerse media.”

Kwartfinale

Na veel wikken en wegen ga ik het WK toch volgen. Het kampioenschap wordt namelijk toch wel gespeeld, of we dat nou leuk vinden of niet. Overigens denk ik dat de kwartfinale voor Oranje het maximaal haalbare is.

Fred Janssen

Amateurclubs

Voor mij geen WK; te beladen vanwege uitbuiting en schending van de mensenrechten. Eigenlijk kijk ik al heel lang niet meer naar betaald voetbal want dat gaat nergens meer over. Bij de amateurclubs is het veel gezelliger.

Betsy Geschiere

Pepernoten

De hele familie komt bij ons thuis om onder het genot van een hapje en een drankje naar de eerste wedstrijd van Nederland (tegen Senegal) te kijken. We steken ons volledig in het oranje en in de rust komt er een pan soep op tafel. Na afloop koffie met oranje pepernoten!

Linda Smit

Geneuzel

Ik ga het voetbaltoernooi zoveel mogelijk kijken. Dat geneuzel eromheen, daar heb ik geen last van. Het gaat mij om het voetbal, de rest boeit mij niet.

Peter van Loo

Mensonterend

Mijn man en ik hebben besloten niet te kijken vanwege de mensonterende omstandigheden in Qatar. De gastarbeiders die daar nog zijn, worden niet goed behandeld. Helaas is er op tv niet veel soeps, maar we komen die vier weken wel door.

G.M Wienese - van Seumere