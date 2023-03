Deze tweedehands auto’s met veel bagageruimte koop je voor 10.000 euro

Occasionselectie

Mercedes-Benz A-klasse 2004-2012

De hoge zit is bij de A-klasse anders gerealiseerd dan bij de concurrentie. Je zit op een reguliere stoel, bevestigd op een hoger liggende vloer. Vanwege die hoge zit zijn zijdelingse bewegingen sterk voelbaar. De motor is mooi stil, de banden niet. Met 435 liter bagageruimte kun je de nodige spullen meenemen. Een zilvergrijze 160 ’Avantgarde’ (2012, 97.000 km) wordt voor € 9.995 aangeboden bij een autobedrijf in Surhuisterveen.

Toyota Verso 2009 – 2013

Toyota Verso

Deze Verso is standaard een vijfzitter, maar was ook beschikbaar met zeven zitplaatsen. Als vijfzitter is de Toyota lekker ruim, al is het voor drie volwassenen wat krap op de tweede zitrij. De achterbank bestaat uit losse stoelen die je kunt verschuiven. De bagageruimte bedraagt een riante 484 liter. Bij een autobedrijf in Susteren staat een keurige zilvergrijze 1.6 ’Aspiration’ (2011, 132.000 km) voor € 9.500.

Volkswagen Golf Plus 2005 – 2014

Deze MPV heet niet voor niks Plus: je krijgt meer VW voor je geld! Het rijcomfort en bedieningsgemak zijn gelijk aan dat van een reguliere Golf, maar de zit is hoger met een verbazingwekkende interieurruimte. De bagageruimte bedraagt minimaal 395 liter. De zilvergrijze 1.4 TSI ’Comfortline’ (2012, 121.000 km) voor € 9.950 bij een autobedrijf in Nieuw-Weerdinge is een mooi aanbod.

Oordeel van de Wegenwacht

Mercedes-Benz A-klasse

Een zwak punt van deze generatie Mercedessen is de contactsleutel: die werkt niet altijd. Wat specifiek bij deze A-Klasse voorkomt, is een loslopende bevestiging van de waterpomp. De koeling houdt er dan mee op en de dynamo laadt ook niet meer. Een (onhandig) klusje voor de Wegenwacht. De startmotor of het startrelais laat het weleens afweten.

Toyota Verso

Deze generatie van de Verso komt onderhuids overeen met de reguliere brandstofmodellen van de eerste generatie Auris. Zoals het een Toyota betaamt, is bij de Wegenwacht geen enkel euvel bekend dat vaker optreedt. Overigens zijn door de geringe vraag originele onderdelen wel relatief kostbaar. Imitatie bestaat niet.

Volkswagen Golf Plus

Technisch is deze Plus een Golf van de vijfde modelgeneratie. Specifieke euvels zijn niet bekend. De benzinemotoren hebben weleens last van een individuele bobine die de geest geeft. Mits er snel aan valt te komen, zet de Wegenwacht er een nieuwe voor je in. Een vastzittende EGR-klep is een kleinigheidje, tenzij het meer dan eens gebeurt: een dure reparatie.

Ons advies

De Golf Plus en Verso zijn vanwege hun populariteit relatief duur, maar de ster van Mercedes heeft ook z’n prijs. Kwalitatief gezien is de Toyota de verstandigste keuze.

