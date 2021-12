Onderzoek: Dit zijn de populairste Nederlandse steden om Oud & Nieuw te vieren

Althans, als we het onderzoek van Holidu mogen geloven. Door te kijken naar de hoeveelheid Google-zoekopdrachten met het sleutelwoord Oud & Nieuw heeft de zoekmachine voor vakantiehuizen een top 3 samengesteld van de populairste steden om Oud & Nieuw te vieren.

Bekijk ook: Dit restaurant in Utrecht is rijp voor een ster

Met 390 zoekopdrachten per maand staat Utrecht op de derde plaats. De gezellige domstad is altijd een goede plek om samen te komen en het nieuwe jaar krijgt voor de inwoners nog een extra feestelijk tintje: in 2022 heeft Utrecht 900 jaar stadsrechten! De gemeente heeft toegezegd dit absoluut met de hele stad te willen vieren, zo goed en zo kwaad als het kan met de coronaregels van dat moment.

Bekijk ook: In Den Haag ben je ook welkom zonder protestborden

De zoekopdracht ‘Den Haag oud en nieuw’ wordt per maand zo’n 480 keer op Google ingetikt. Hiermee scoort de hofstad een tweede plaats. Terecht, want van oudsher is er rond Oud & Nieuw genoeg leuks te doen in en rondom de Hofstad. Zoals elk jaar de grote vreugdevuren in Scheveningen-Dorp en Duindorp en natuurlijk de jaarlijkse nieuwjaarsduik in Scheveningen. Hoewel die laatste al sinds 1960 wordt georganiseerd, zal het evenement vanwege de coronarestricties op 1 januari 2022 niet plaatsvinden. Wel zijn er alternatieven, en kan er gewoon op eigen initiatief een duik, waar dan ook, in zee worden genomen.

Gedeelde eerste plaats

Niet één, maar twee steden staan bovenaan de lijst van populaire Oud & Nieuw-steden. Met 880 zoekopdrachten per maand scoren zowel Rotterdam als Amsterdam het hoogst.

Bekijk ook: Rotterdam bruist van de creativiteit

Normaal gesproken worden er in beide steden de wildste Oud & Nieuw-activiteiten georganiseerd, maar die kunnen ook dit jaar helaas niet doorgaan. Zo heeft Rotterdam elk jaar de grootste vuurwerkshow van Nederland, deze wordt altijd gehouden bij de Erasmusbrug. Dat spektakel zal dit jaar vanwege de oplopende besmettingen jammer genoeg niet doorgaan. Hopelijk is dat volgend jaar wél weer het geval!