Dagrecept: Koude knolselderijsoep met peer en blauwe kaas

Het is een zeer smakelijke vondst uit Canada. Hak eerst de ui fijn. Schil dan de peren, verwijder het klokhuis en snijd het vruchtvlees in kleine blokjes.

Neen een diepe pan en fruit de ui en knolselderij zo’n 10 minuten in boter. Voeg de stukjes peer toe en bak nog 4 minuten. Voeg de bouillon toe en laat 15 minuten pruttelen tot de groenten goed gaar zijn. Haal van het vuur en voeg dan de blauwe kaas kaas en room toe. Giet de soep in een blender (of gebruik een staafmixer) en pureer tot een gladde massa. Laat afkoelen en leg dan in de koelkast.

Het kan zijn dat je de soep nog een beetje wilt verdunnen met wat melk of koude bouillon. Voeg voor het opdienen de gehakte bieslook toe en garneer met verkruimelde blauwe kaas.

Nodig voor vier personen:

- 2,5 el boter

- 1 ui (gesnipperd)

- 250 g knolselderij (geschild en in blokjes gesneden)

- 2 rijpe peren

- 1 liter kippenbouillon

- 250 ml slagroom

- 125 g blauwe kaas plus extra om te garneren (verkruimeld)

- 2,5 el gehakte bieslook

- zout en peper naar smaak