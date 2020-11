In vijf stappen van je werkstress af

1. Pak werkstress preventief aan

Allereerst is het goed om te weten dat een bepaalde mate van stress goed voor je is. Dit zorgt ervoor dat we alert zijn; zo verhogen we onze productiviteit. Het wordt pas vervelend als je té veel stress ervaart. Het gevolg: piekeren. Vaak nog niet eens over bestaande situaties: je geest maakt namelijk geen onderscheid tussen een werkelijke of ingebeelde situatie. Te veel nadenken over stressvolle situaties levert je dus eenzelfde hoeveelheid stress op.

Om dat te voorkomen kun je meerdere dingen doen. „Slapen werkt het allerbeste om te herstellen van stress”aldus Dennis Karakoç, directeur/bestuurder Stichting StressCentrum. „Maar ook activiteiten ondernemen die niet per se tot een doel hoeven te leiden, maar enkel je gedachten verzetten”.

2. Stel prioriteiten

Met het stellen van prioriteiten zorg je voor overzicht en rust in je hoofd. Je focust immers je aandacht. Niet alleen bepaal je zo wat belangrijk is, het helpt ook om niet meerdere dingen tegelijk te willen doen.

Karakoç: „Bij stress zien we vaak dat mensen het overzicht verliezen; je aandacht schiet alle kanten op, je raakt in paniek waardoor er een gevoel van onmacht kan ontstaan.” Dus: breng in kaart wat je moet doen, bepaal wat het belangrijkste is en werk je lijstje stapsgewijs af.

3. Plan privé-activiteiten in

Daar is die balans: in dit geval tussen werk en privé. Zeker in tijden van corona vervaagt deze. Werk kost nu eenmaal energie. Die kun je weer aanvullen door te ontspannen. Ja, privé-activiteiten kosten óók energie, maar lichaam en geest reageren daar anders op. Karakoç: „Je lichaam is een prikkelverwerkingssysteem dat tijd nodig heeft om stressprikkels te verwerken. Als je een dag stress hebt ervaren door werken achter een laptop, zal ontspannen via een apparaat niet goed werken.” Met andere woorden: ontspannen zal dan het beste lukken door iets totaal anders te doen.

4. Neem pauzes waarin je beweegt

Ook als je thuiswerkt heb je recht op pauze, neem ’m dus ook. En beweeg: dat heeft namelijk een positieve uitwerking op stress. Dit heeft onder meer te maken met de hippocampus: een belangrijk deel van de hersenen dat bij beweging gestimuleerd wordt om de aanmaak van het stresshormoon cortisol af te remmen. Tegelijkertijd worden belangrijke, goede stofjes als endorfine juist wél aangemaakt.

Zoals bekend: een half uur beweging zoals wandelen is al voldoende. Helemaal als dat in de natuur is: dat kan de hersenen zelfs tot een mediterende staat brengen. Door even te bewegen en je gedachten te verzetten, ontlaad je en krijg je weer nieuwe energie.

5. Maak een goede planning en hou je eraan

Maak aan het begin van de week of dag een planning en leef die na. Met de komst van corona is de scheiding tussen werk en privé wat vervaagd. Sommige mensen zijn door het thuiswerken ineens minder tijdsgebonden. Dit geeft ruimte om tussendoor ook andere dingen te kunnen doen, maar het kan ook betekenen dat je steeds makkelijker besluit om tóch nog een uurtje langer door te werken. Streep letterlijk items van je planning of to-do-lijstje af. Dit zorgt voor overzicht en controle, komt de productiviteit ten goede en daarmee voorkom je stress.