Brouwen met ’t hart

Door Reza Bakhtali Kopieer naar clipboard

Bier brouwen met complexe smaken vergt tijd een aandacht. Ⓒ Foto’s Michael van Emde Boas

In Zuid-Limburg wordt prachtig bier gemaakt. Gulpener is hier een voorbeeld van, maar in het pittoreske dorpje Thull, nabij Heerlen, brouwt de familie Meens sinds 1870 met totale toewijding Alfa Bier. We gaan langs om het bier te proeven waarmee ze wereldkampioen werden en ontdekken hoe ze al die jaren onafhankelijk zijn gebleven.