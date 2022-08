Internationale Dag van het Bier: een kijkje in de brouwerij waar Alfa Bier vandaan komt

De omgeving van het dorpje Thull past zo in een schilderij. Licht glooiende akkers, fraai omzoomde lanen en in het dorpscentrum de historische brouwerij van de familie Meens waar al sinds 1870 met water uit een eigen bron bier wordt gebrouwen.

Schuin tegenover de historische brouwerij staat sinds een paar jaar het moderne, fraai ontworpen Bie de Bron, het proeflokaal/restaurant van de brouwerij waar gerechten met bier worden geserveerd.

„Bie de Bron was begin 2020 klaar en we wilden het 150-jarig bestaan van de brouwerij vieren”, vertelt Michelle Meens die samen met haar broer Martijn de vijfde generatie binnen het familiebedrijf vormt. „Alles was geregeld voor het feest met 5000 mensen, maar dat is vanwege de lockdowns niet doorgegaan. We doen het over drie jaar wanneer we 155 jaar bestaan.”

Geen sinecure

Michelle heeft het nieuwe proeflokaal uitgedacht en doet de pr, haar broer Martijn is de hoofdbrouwer en woont dan ook pal naast de brouwerij. Vader Harry Meens leidt sinds 1980 het bedrijf. „Het was een droom dat Michelle en Martijn het stokje wilden overnemen”, vertelt Harry. „Het is immers geen sinecure om dit bedrijf overeind te houden.”

Van medewerkers wordt dan ook een bepaald arbeidsethos verwacht. Harry: „Er wordt hard gewerkt. Je kunt overal worden ingezet, niet iedereen kan of wil dat. Een leuk voorbeeld is onze boekhouder, een groot bierliefhebber, die elke week enthousiast meeproeft bij de beoordeling van het bier. Een brouwer moet ook in het laboratorium of in de bottelarij kunnen werken. Je moet verder kijken dan je eigen functie. Maar we regelen ook huisvesting; ik voel me verantwoordelijk.”

Het is tekenend voor de samenhorigheid bij Alfa dat door de jaren heen agressieve overnames van bierreuzen heeft afgeslagen. „Er stonden hier vroeger twee andere kleine brouwerijen die werden overgenomen, maar na verloop van tijd gesloten. We zijn samen met Gulpener de laatste onafhankelijke, middelgrote brouwerijen.”

Die onafhankelijkheid hangt direct samen met de liefde voor hun bier. Harry: „We hebben weleens bezoek gehad van ingenieurs die adviseerden het kookproces flink te verkorten om zo kostbare energie te besparen. Maar we ontdekten dat hierdoor de onedele stoffen in het bier achterbleven en het nét niet smaakte zoals het hoort. Zulke concessies doen we niet en daarom win je prijzen.”

Kroontjes

In 2020 en 2021 werd het Edel Pils van Alfa namelijk als beste ter wereld beoordeeld tijdens de London Beer Competition. „Daarna werden we benaderd door het Amstel Hotel in Amsterdam. Zij schenken nu onze Edel Pils en het blonde Dort-bier. Dat zijn de kroontjes op ons werk.”

Het is juist pils waarbij het brouwproces zo nauw luistert. „Speciaalbiertjes zoals lentebock kun je nog enigszins bijsturen als er een foutje wordt gemaakt. Bij pils kun je niets verbloemen”, vertelt Martijn. „Dat betekent elke dag keihard werken.” Michelle valt hem bij: „Bij pils is het essentieel dat mout en hop in balans zijn. Weleens jong bier gehad? Dan proef je echt het verschil tussen een paar weken langer lageren.”

Bier wordt gemaakt van mout (gedroogde gerst), hop, water en gist. Het mout en water worden verhit (het zogenoemde maischen) waardoor zetmeel (suikers) vrijkomt. Hieraan wordt de smaakmaker hop toegevoegd. Dit wordt verhit en afgekoeld. De toegevoegde gist zet suikers in alcohol om. Lageren is de rijping van dit jonge bier, net als wijn in vaten wordt gerijpt. Daarna wordt het bier gefilterd.

Meer smaken

Harry: „Bij pils brouwen kun je maischen op twee manieren doen. Wij hanteren de ingewikkelder methode waarbij meer mooie smaakstoffen vrijkomen. Dat betekent meer koken en een hoger energieverbruik, maar het geeft wel mooier bier.” Bij het proeven van de lentebock en het Edel-pils valt inderdaad op hoeveel body en karakter deze bieren hebben.

Dat wil niet zeggen dat het bier van de grote merken niet deugt; het is juist knap als je een groot publiek bereikt en de smaak op zo’n grote schaal weet te waarborgen. Maar wie eenmaal op verkenning gaat, zal het verschil op den duur proeven.

Harry: „ Ik geloof echt dat mensen steeds vaker bewust zullen kiezen voor producten uit de eigen regio die goed voelen en waarbij de menselijke maat niet wordt vergeten.”

