Recept van de dag: Italiaanse balletjes met puree en gehakt

Nodig voor 4 personen:

- 225 g aardappels (kruimig)

- 450 g rundergehakt

- 3 el plantaardige olie

- 1 tl knoflook (gehakt)

- 1/2 tl rozemarijn (gehakt)

- zout en peper

- 3 sneetjes witbrood

- 125 ml melk

- 2 el bladpeterselie (gehakt)

- 2 grote eieren

- 50 g parmezaan (geraspt)

- 125 g paneermeel

Bereiding:

Kook de aardappelen op matig vuur gaar, en verhit ondertussen de olie in een flinke koekenpan. Voeg de rozemarijn en een halve theelepel knoflook toe, laat even bakken zodat de geuren vrijkomen. Voeg dan het gehakt toe en bak het mooi bruin, breng op smaak met zout en peper. Laat het uitlekken en leg apart in een kom.

Week nu de sneetjes brood (zonder korst!) een paar minuutjes in de melk. Giet de aardappelen af, pureer ze en voeg toe aan het vlees. Dan mag het geweekte brood erbij, evenals de resterende knoflook, peterselie, 1 ei en de Parmezaanse kaas. Goed mengen!

Breek het andere ei in een kom en klop het los met 2 el water. Rol balletjes van 3 cm, haal ze dan door het ei en vervolgens door het paneermeel. Bak ze mooi bruin in een pan met olie. Lekker als snack, op een broodje of met frietjes.