’Ontvangst Hongaarse vluchtelingen 65 jaar geleden hartverwarmend’

Premium Verhalen achter het nieuws

Thrillerkoningin Camilla Läckberg: ’Ik ben totaal geen teamplayer’

De Zweedse thrillerkoningin Camilla Läckberg slaat met haar nieuwe boek BOX een nieuwe weg in: voor het eerst ging ze een schrijfsamenwerking aan, met mentalist Henrik Fexeus. Samen kwamen ze in Nederland vertellen over hun nieuwe serie met in de hoofdrol rechercheur Mina en mentalist Vincent, én ov...