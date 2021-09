Kookboek getest: vegan gebakjes die heel goed te pruimen zijn (+ recept voor groeneaspergedonuts)

Sachertorte met broccoli, of een boule de Berlin waarin de crème patissière van patat gemaakt is. Het lijkt geen garantie op vrolijkheid, en toch stemt dit boek me blij. Dankzij de frisse kleurtjes en een hoop geestige woordspelingen gaat Vegamuze – alterego van cateraar Eveline Versluys – helemaal bananas op vegan gebak. Alleen even de crème patattissière laten liggen. Maar give peas a chance, door die lolligheden te beperken tot de inhoud is het net goed gedoseerd om welgezind aan de slag te gaan. Lettuce bake, dus.

Het recept is een peulenschil. De asperges leveren een mooi ninjaturtlegroene puree op. Alles onder elkaar mengen en het veelbelovende deeg kan al de vormpjes in.

Die schepte ik te vol, want uit de oven komen 6 overmaatse paddenstoelen met donutsteeltje, en twee wafels (bij gebrek aan meer donut- vormen). Bros om uit de vorm te halen, maar wel weer in donutvorm te duwen.

En met de hoedjes eraf gesneden – die vormen met z’n zessen drie mooie eierkoeken- zonder ei met een laagje choco tussen – levert dat zes donuts, drie gevulde koeken en twee wafels op. Mijn glazuur, waar wel veel meer druppels voedingskleurstof in gingen, is te dun want het trekt meteen in de donuts.

Die zijn luchtig, en dat zou weleens een voor deel van de afwezigheid van boter kunnen zijn. Verder is er geen aspergetoets te bespeuren, eerder een smaak die je niet zo goed kunt thuisbrengen. Die zelfs wat neigt naar kant-en-klare industriële gebakjes, maar dan beter. De pistachenoten voegen wat crunch toe en de citroenmelisse een frisse toets.

Voor ons staat een lekker vieruurtje, en dat zonder boter of eieren te gebruiken. En the fennel countdown met het proefpanel? Dat levert geen verrassingen op: de vegetarische alleseter van elf vindt het zoals altijd “kapot lekker” en zelfs beter dan de donuts uit de keten waar hij achter school zo graag stopt.

De man, die mij niet graag ziet komen met veganistische kookboeken, geeft enigszins verrast toe dat het “best lekker” is. Maar de zevenjarige groentehater stoof je geen peer met een donut die geen frietvet heeft gezien. Geen ultieme kers op de taart voor dit recept dus, maar wel echt te pruimen.

Recept: groeneaspergedonuts met citroenmelisse

Nodig (voor 12– 16 donuts)

150 g groene asperges

2 el fijngehakte verse citroenmelisse

280 g patisseriebloem

150 g kristalsuiker W 2 tl bakpoeder

1/ 2 theelepel baking soda

1/4tlzout

200 ml sojamelk

100 ml plantaardige olie

1 el plantaardige boter, om in te vetten

Voor het glazuur

125 g poedersuiker

2 el sojamelk

1 druppel groene kleurstof, optioneel

Om te garneren

Pistachenoten, fijngehakt

Citroenmelisse

Bereiding

Verwarm de oven voor op 180 °C. Kook de groene asperges gaar en pureer deze kort tot een gladde puree.

Doe deze puree in een kom en roer alle andere ingrediënten (behalve de boter) erdoor. Meng goed tot een mooi beslag.

Vet een donutbakblik in met plantaardige boter en verdeel het beslag over devormpjes.

Zet het bakblik 12-15 minuten in de oven totdat de donuts goudbruin zijn en een cakenaald er schoon uit komt. Laat even in het bakblik afkoelen.

Haal de donuts uit de vormpjes en laat ze volledig afkoelen.

Meng voor het glazuur de poedersuiker met de melk tot een dik papje. Indien gewenst kun je hier ook een druppeltje groene kleurstof aan toe- voegen.

Doop één zijde van de donuts in het glazuur en garneer met wat extra takjes citroenmelisse en pistachenoten.