Dagrecept: Deze Oosterse salade spettert van je bord af

Ik heb afgelopen weekend heerlijk gegeten in een knus restaurant. Het was gezellig, de wijn was goed en het eten prima, op de salades na. Die oogden wat sneu en flets en werden ook niet opgegeten. Onderstaande salade zit vol met kleur en smaak.

Bak de kipfilet met peper en zout in wat olie goudbruin en leg apart. Snijd de wortels in schijfjes en kook ze beetgaar, scheur de afgekoelde kip in stukken. Meng voor de dressing in een flinke kom de olijfolie, gember, limoensap, sojasaus, en suiker goed door elkaar met een garde. Proef daarna of het nog zout nodig heeft.

Gebruik een andere kom om de kip, rode kool, wortel, bosui, basilicum en jalapeño-peper te mengen. Die peper kun je gebruiken naar smaak of zelfs vervangen door paprika als je niet van pittig houdt. Giet de dressing over de koolmix en meng alles goed door. Garneer met gehakte pinda’s of cashewnoten.

Nodig voor 4 personen:

- 400 g kipfilet

- 1/2 rode kool (gesneden)

- 2 wortels (schijfjes)

1-2 jalapeño-pepers (zonder zaadlijst)

- 40 g pinda’s of cashewnoten

- 6 bosuitjes (in ringen)

- handje basilicum (gehakt)

- 2 limoenen (sap)

- 2 el sojasaus, 1,5 el suiker

- 60 ml olijfolie, zout