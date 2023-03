Premium Het beste van De Telegraaf

Hanneke Schouten kookt op z’n Frans Dit maakt de keuken de Lyonnaise keuken zo mooi

Door Reza Bakhtali Kopieer naar clipboard

Gerechten uit Lyon zitten bomvol smaak, waarbij men niet terugdeinst voor (orgaan)vlees, vet en suiker. Ⓒ Michael van Emde Boas

Een van de rijkste keukens in Frankrijk is de Lyonnaise: hartige, volle gerechten met zuivel en vlees. Ze worden geserveerd in restaurants die bouchons worden genoemd. Hanneke Schouten kookt in Amsterdam al jaren deze Franse gerechten en vertelt wat de Lyonnaise keuken zo mooi maakt.