Dagrecept: Koude doperwtensoep met citroen en dille (uit Scandinavië)

Het wordt alleen een Zweedse doperwtensoep met prei, citroen en dille. Uit Simon Bajada’s fraaie boek De Nieuwe Nordic Cuisine (Carrera Culinair).

Kook verse doperwten 2 minuten, giet af en laat schrikken onder de kraan; diepvrieserwten hoeven slechts te worden ontdooid. Snijd het groene deel van de prei in ringen, meng met het citroensap en suiker en leg apart.

Blender

Snijd het brood in blokjes en bak ze in 1 el olie en boter goudbruin, laat uitlekken op keukenpapier. Snijd het witte deel van de prei in ringen, bak het met de knoflook en bleekselderij in 1 el olie glazig. Doe dat met 350 g doperwten in de blender. De rest is om te garneren.

Voeg ook de yoghurt, bouillon, peper en zout toe. Zet de blender 1 minuut aan, breng op smaak en voeg dan de dille toe. Laat nog 30 seconden draaien. Koel de kommen met ijsblokjes als de soep iets te warm is. Garneer met de groene prei, doperwtjes en croutons.

Nodig voor vier personen:

- 400 g verse doperwten

- 1 kleine prei van 300 g

- sap van 1/2 citroen

- 1 tl kristalsuiker

- 6 sneetjes stevig brood

- 2 el gezouten boter

- 2 el koolzaadolie

- 1 teen knoflook (fijngehakt)

- 2 kleine stengels

bleekselderij (in blokjes)

- 1 el yoghurt, witte peper

- 500 ml koude kippenbouillon (zo mager mogelijk)

- 2 el fijngesneden dille