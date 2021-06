Column Babette: zo moeilijk is het toch niet om mooie herinneringen te maken en te verzamelen?

Wat heb ik gelachen met Sjoerd. Vaak, hard en nooit te stoppen. Of toch wel: opeens waren die lachsalvo’s er door de omstandigheden niet meer. Nu weet ik dat ze ook niet terugkomen, nooit meer. Dit weekeinde neem ik vanachter het beeldscherm afscheid van deze oude vriend, tijdens zijn begrafenis. Samen met heel veel mensen die in het verleden veelvuldig om Sjoerd hebben gehuild, en dan vooral van het lachen.

Na zijn dood wist hij nog één keer een glimlach op mijn gezicht te toveren. Op de telefoon las ik onze berichtjes door de jaren heen. Die van hem waren doorspekt met humor. Altijd. Ze riepen ook herinneringen op, meestal hele leuke. En de herinneringen koesteren, daar gaat het natuurlijk over. Het liefst maken we er zoveel mogelijk. Maar helaas: hoe belangrijk het is om van elke dag een feestje te maken, realiseren we ons vooral bij nare gebeurtenissen.

"Het zijn de kleine dingen die het ’m doen"

Ook corona had dat effect. Hoe saaier het leven werd, des te meer aandacht er kwam voor herinneringen maken. Niet voor niets kent op Instagram #herinneringenmaken 29.000 berichten en #makingmemories zelfs 12,7 miljoen.

Ook was daar het boek De kunst van herinneringen maken dat over het creëren en vasthouden van leuke herinneringen gaat. Als ik daarin lees over ’de zoektocht naar momenten waarop alles klopt’, denk ik vooral: zo moeilijk is het toch niet om mooie herinneringen te maken en te verzamelen?

Een memorabel moment staat niet per definitie synoniem aan een vakantie op Bali of de aankoop van een nieuw huis. Ook in dat oude huis kan geschiedenis worden geschreven. Om maar even een cliché uit de kast te trekken: het zijn vaak de kleine dingen die het ’m doen. Dat ene gesprek, een etentje, die muziek, dat boeket...

Je moet er alleen wel oog voor hebben. Bewust van zijn, van het moment kunnen genieten. En grappenmakers om je heen verzamelen, ook dat helpt. Want die maken het leven, en de herinneringen daarna, sowieso leuker.

