Dit zijn de leukste hotspots in Nijmegen

Hotel Credible

Het hotel in hartje centrum is niet te missen, met haar kleurrijke gevel. Ideaal om op bed te ploffen na de hardlooptour, of gewoon voor een weekendje ertussenuit. Er zijn verschillende soorten kamers te boeken, alle ingericht met design en de nodige humor. De bar en het restaurant zijn zeker het bezoeken waard, zodra het weer mag!

in-credible.nl

De Hemel

Bierliefhebbers wanen zich in café De Hemel, inderdaad, in de hemel. In deze brouwerij in het historische pand in het centrum worden zodra het weer kan leuke bierproeverijen gegeven. Eigenlijk draait alles er om ambacht, ze hebben niet alleen hun eigen bieren, maar branden ook hun eigen koffie en maken hun eigen chocolade!

restaurantdehemel.nl

Honig complex

Zoals zoveel oude fabrieksterreinen is de oude Honig fabriek net buiten de stad ook een creatieve broedplaats. Logisch ook: de industriële omgeving brengt de nodige inspiratie met zich mee. Documentairemakers en illustratoren huizen er, maar zelfs ook een vegan tattooshop, plus een goede bakkerij, bierbrouwerij, een ijssalon en een soepmaker. Uiteraard is er goede koffie te halen, ook nu!

honigcomplex.nu

Veggie Galore

Biologisch, vegan én Creools: eigenaresse Raimunda brengt de wereld samen in haar hotspot in de Burchtstraat. Denk aan Nasi Moksi Meti, Roti, Saoto of de lekkerste Caribische broodjes. Ook maakt ze zelf haar salades en drankjes als gemberbier en ijsthee.

veggiegalore.nl

Conceptstores

Ook in Nijmegen hebben zich de nodige conceptstores verzameld. Ideaal, want hier vind je zo’n beetje alles bijelkaar: van boeken tot sieraden, van kleding tot homewear. Stap wanneer het weer kan bijvoorbeeld binnen bij MOOD Concepts, Coef conceptstore, HOY Conceptshop en C-More Concept Store!

Alles bijelkaar

Follow Fox heeft een handige oldschool papieren routekaart met alle hotspots in de stad. Hartstikke handig, want zo kun je een route uitstippelen langs de door jou gewenste plekken. Al staan die natuurlijk ook online, en wel hier.