Ⓒ foto Rene Bouwman

Marit van Egmond (46) werkt al 22 jaar bij Albert Heijn. Sinds een jaar is ze de baas. Albert Heijn is haar grote passie. Maar dat betekent niet dat alles moet blijven zoals het is. Integendeel. Verandering is nodig en Van Egmond heeft haast. „Ongeduldigheid zit in mij.”