Droge mini-worstjes getest: dit zijn de lekkerste

Mag ik wat bekennen? Ik heb er dus nooit bij stilgestaan waarom BiFi-worstjes zo heten... Een knipoog naar het Engelse woord beefy, dat vlezig betekent. Ze werden in 1972 door het Duitse Schafft Fleischwerke uit Beieren geïntroduceerd, waarna Unilever het merk in bezit kreeg.. De (droge) mini-salami’s worden door concurrenten onder meer als Snackworst, Mini-salami en Bierworstjes verkocht. Droge worst wordt in principe gemaakt door gehakt of gemalen vlees te zouten en/of te drogen en eventueel te roken. Het Franse woord saucisse is dan ook afgeleid van het Latijnse woord salcica (gekruid met zout). Zout onttrekt vocht en het geeft de worst ook smaak, los van alle mogelijke kruiden.

Terug naar de kleine worstjes: we telden zeven merken. Het was verrassend dat collega’s duidelijk verschillen proefden. Te zachte worstjes vonden de fijnproevers niet lekker, maar te hard werd ook niet op prijs gesteld.

Zo waren de Könecke Mini-salami’s van Dirk/Dekamarkt „te smeuïg/zacht en aan de flauwe kant”, al vond een enkeling die sappige worstjes weer fijn.

De gerookte Bierworstjes van Aldi hadden op hun beurt een „chemische smaak” en „een nare structuur”. „Hard en kruimelig, lijkt wel zand.”

De grootste verrassing na deze worstenparade was dat Jumbo er met de eer vandoor ging, al zat Albert Heijn er dichtbij. Huismerk G’woon (Vomar/Hoogvliet), BiFi en Dulano van Lidl maken de top-5 deze week compleet.

Top 5:

1. De worstjes van Jumbo waren als eerste op, terwijl velen niet eens wisten dat BiFi concurrentie heeft. „Stevig worstje, goed gekruid en fijne structuur.” €1,97 (5 x 25 g)

2. Met een tweede plek hoeft Albert Heijn zich niet te schamen. „De juiste stevigheid en een fijne nasmaak, puike structuur.” €1,99 (5 x 25 g)

3. Voor huismerk G’Woon, van onder meer Vomar/Hoogvliet is er ’brons’. „Lekker kruidig, fijne textuur, helemaal niets mis mee.” €1,49 (5 x 20 g)

4. Daar hebben we BiFi. „Beetje een ijzersmaak, wel subtiel en minder zout.” Maar het woord karton viel ook. Als enige merk in extra folie verpakt; volgens BiFi om om uitdroging te voorkomen. €2,50 (6 x 20 g)

5. We eindigen met Dulano van Lidl, geprezen ’om de lange nasmaak”. „Iets zacht, je bijt er lekker doorheen.” €1,69 (5 x 25 g)