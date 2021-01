Je huis isoleren? Vergeet dan niet te ventileren!

Weet je nog, vorige week, onze bevroren waterleiding? Uiteindelijk heb ik minerale wol tussen de gevel en de binnenmuur geplaatst. Makkelijk gezegd, maar lezers willen meer over isoleren weten.

Vandaag de dag is isoleren de norm, maar waarom eigenlijk? Op de meeste plaatsen ter wereld is de zon niet voldoende om verwarming in huis overbodig te maken. Bij een ongeïsoleerde woning gaat 75% van ons energieverbruik op aan verwarmen. In de winter is er ook een groter warmtetransport door muren, dak, vloer, ramen en andere openingen van binnen naar buiten dan in de zomer. Om dit verlies aan te vullen, maar ook om de stookkosten en CO2-uitstoot te beperken, isoleren we.

Modder en stro

In de middeleeuwen werden met modder en stro gaten in de muren dichtgestopt om de kou buiten te houden en de warmte van het houtvuurtje binnen. Tot de 17e eeuw werden voornamelijk natuurlijke middelen als mos, stro en hennep gebruikt. Deze waren zeer brandgevaarlijk.

Vanaf de 17e eeuw begon men al te experimenteren met zogenoemde spouwmuren. Eigenlijk zet je twee muren met ruimte ertussen naast elkaar; de stilstaande lucht ertussen zorgt voor isolatie. Tot in de 19e eeuw was deze manier nog steeds beperkt tot bepaalde ruimtes, bijvoorbeeld alleen de woonkamer. Met de opkomst van de industrie kwamen er steeds meer isolatiemiddelen bij die toen al in spouwmuren en tussen vloeren en daken werden verwerkt.

Sinds de Tweede Wereldoorlog begonnen we ons pas echt bezig te houden met de gehele woning isoleren. Glaswol veroverde de markt omdat het veel minder nadelen heeft dan traditionele middelen. Tegenwoordig zijn juist natuurlijke isolatiemiddelen als stro en schapenwol, zodanig behandeld dat het brandgevaar is geweken, weer in opkomst. Ook upcyclen van materialen tot isolatie wordt veelvuldig toegepast, denk aan oude kranten.

Ventileren

Traditionele isolatiematerialen kunnen vaak slecht tegen vocht en moeten daarom met folies worden beschermd. Deze zorgen er op hun beurt weer voor dat de luchtvochtigheid in de woning oploopt waardoor je een negatief effect krijgt. Want om vochtige lucht te verwarmen, heb je weer meer energie nodig. Dus ik roep altijd: isoleren is ventileren. Uiteraard met een warmte-terugwinunit, een WTW.

Ons muurtje heb ik geïsoleerd met een stuk minerale wol. De buitenbetimmering was al voorzien van een damp-open-folie. Vervolgens heb ik tussen het raamwerk steenwol aangebracht met daaroverheen een dampdichte folie zodat er geen vocht in kan trekken. De meeste isolatiematerialen werken volgens het principe van stilstaande lucht. Vocht heeft nadelige gevolgen voor deze werking en de levensduur. Wij hadden geluk; onze waterleiding was niet gebarsten door de bevriezing. Op mijn YouTube-kanaal Mulder Maakt laat ik zien hoe je een waterleiding kunt repareren.