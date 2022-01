Hotel van de week in Markelo: een en al rust in welness-hemel

Het lijkt bijna een minidorpje, maar dan eerder een eldorado: het voorportaal van Landgoed Kattenbergse Hoeve in Markelo. Hier staan 16 wellness-lodges in een halve cirkel: Mooi Twente Lodges.

Niet alleen het hout van de buitenkant van de villa’s straalt rust uit, de jacuzzi’s ernaast en de open haard in het stenen gedeelte zorgen ervoor dat je je eigen privé-spa hebt. Ultieme luxe en dan zijn we nog niet eens binnen geweest.

In een van de twee badkamers gaat de ontspanning namelijk nog even verder: daar vinden we een infraroodsauna. In de ruime woonkamer met open moderne keuken kun je van de andere kant van het (elektrische) open haardvuur genieten.

Uiteraard wordt dat allemaal uitgeprobeerd. De jacuzzi wordt opengeklapt, de temperatuur hoog gezet en de lampjes (kies zelf een kleur) en bubbels gaan aan. Flesje wijn erbij, wat een feestje! Ondertussen wordt ook de sauna warmgestookt, het vage schuldgevoel over de impact op het milieu negeren we even, sorry. Genoten moet er worden, zowel in de jacuzzi als in de sauna, je kiest voor zo’n luxe villa of niet.

Dit is slechts het begin. Uiteindelijk moeten er 35 van deze privéwellness-resortjes op het park komen te staan, zo laten we ons vertellen.

Ook de omgeving is nog in aanbouw, met natuurlijke afscheidingen voor wat extra privacy in de jacuzzi en kleurrijke bloemen en planten voor een vrolijk aangezicht, maar de grote bomen op de achtergrond brengen nu ook al extra rust.

De lodges zelf zijn praktisch ingericht waarbij alles aanwezig is voor gerust een volle week vakantie. Al kun je voor lunch of diner gebruikmaken van het restaurant op de nabijgelegen camping: Bistro De Hoeve. Een vriendelijk etablissement, ook hier rust, al is het voor te stellen dat het in de zomer een stuk drukker is, met dank aan het grote buitenzwembad.

De lodges liggen op een strategisch punt in Hof van Twente en vormen een prima uitvalsbasis om door het coulisselandschap te tuffen en je te vergapen aan alle landhuizen die her en der verspreid liggen. Hier leidde men vroeger een gegoed leven, zoveel is duidelijk.

Hoewel, anno 2022 eigenlijk nog altijd, als we even terugdenken aan de wellness-sessie van gisteren. Daardoor beginnen we ontspannen aan de ontdekking van de omgeving en crossen we met een mountainbike door het nabijgelegen bos.

Om daarna uiteraard weer het bubbelbad en de sauna in te duiken.

In ’t kort

Interieur

Praktisch en compleet, met luxe extra’s zoal sauna, jacuzzi en (elektrische) open haard.

Locatie

Midden in de natuur, met de faciliteiten van Markelo dichtbij en volop fietsroutes in de omgeving.

Service

Vrolijk, enthousiast en vriendelijk.

Praktisch

Prijzen vanaf 133 euro

mooitwentelodges.nl