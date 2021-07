Dagrecept: Bimisalade bomvol smaak (met feta, knoflook, krieltjes en citroen)

Ze worden gemaakt van schapenmelk of een combinatie van verschillende soorten melk, en zijn op talloze manieren te gebruiken: denk aan tosti’s, in de pasta’s, door salades, in börek of verkruimeld over lamskoteletten.

We gebruiken die witte kaas (in ons geval feta) in een salade van bimi, krieltjes en gehakte amandelen. Verwarm de oven voor op 220 graden en leg de ongeschilde krieltjes en knoflook op een bakplaat, besprenkel met 3 el olijfolie en kruid met zout. Rooster in 30 minuten de krieltjes gaar en goudbruin. Laat de krieltjes daarna afkoelen in de ijskast.

Kook de bimi ondertussen 2 minuten in ruim water beetgaar, giet af, houd even onder de koude kraan en leg apart. Voor de dressing: pers de geroosterde knoflooktenen uit hun schil en meng dit in een kommetje met de balsamico-azijn, resterende olijfolie, citroensap en -rasp en tijmblaadjes.

Mix dan de afgekoelde aardappelen met de bimi en bosui, meng dit met de knoflook-dressing en strooi de verkruimelde feta en gehakte amandelen eroverheen.

Nodig voor 4 personen:

- 500 g krieltjes

- 2 bosuitjes (dunne ringen)

- 5 tenen knoflook

- 400 gram bimi

- 150 g feta (verkruimeld)

- 3 el amandelen (gehakt)

- 2 el balsamico-azijn

- 6 el olijfolie

- 4 el citroensap (en klein beetje rasp)

- 1 el verse tijm