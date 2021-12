Pinguïns kampioen verpoepen

Premium Buitenland

Leeuw gered uit bordeel: ’Eerder bevrijdden we al wolven uit een sm-kelder’

Een Belgische dierenopvang in Opglabbeek heeft sinds zaterdagochtend een opmerkelijke nieuwe bewoner: een jonge leeuw die werd aangetroffen in een bordeel in een voorstad van Moskou. „Wat die daar deed, weten we niet, maar je kan er wel het een en ander bij fantaseren”, zegt Sil Janssen van het Natu...