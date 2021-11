Waarom het toch handig is om je bakvorm in te vetten als je bakpapier gebruikt

Je bakvorm invetten voorkomt dat je bakpapier terug oprolt

Het papier kan dankzij het invetten niet alleen niet meer oprollen, maar ook niet anderszins bewegen. Zo voorkom je dat je beslag ineens naast het bakpapier ligt, omdat dat stiekem is weggeschoven.

Er valt geen beslag tussen bakvorm en papier

Een mooie bijkomstigheid: als je bakpapier vast zit, kun je dus ook geen beslag meer tussen de vorm en het papier laten vallen – of dat nu per ongeluk of expres is. Dat bespaart je een heleboel bakvorm-beschadigend schrobwerk.

Je bakvorm invetten voorkomt lelijke deuken in je cake

Maar oké, tot zover de redenen die puur om gemak draaien. Het invetten van je bakvorm voorkomt ook dat het bakpapier lelijke deuken in je baksel maakt. En dat gebeurt nog weleens, vooral als je verzaakt het bakpapier in het juiste formaat te knippen en in plaats daarvan maar in de bakvorm propt.

(Dat proppen is mét invetten misschien nog steeds niet zo’n goed plan, maar je brownie krijgt in ieder geval een egale buitenkant.)

Het bakpapier gaat niet aan het baksel kleven

Ook fijn: als het bakpapier al aan de bakvorm kleeft, heeft het minder redenen om óók aan de cake te gaan kleven – of daar zelfs in te gaan zitten. Niks zo irritant als een cake die je misschien gemakkelijk uit de vorm krijgt, maar waar vervolgens papier aan kleeft.