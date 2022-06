Thijs (28) bouwde een tuinbank van oude pallets: ’Leuk om zelfredzaam te zijn’

Thuis & Tuin

De leukste vaderdagcadeaus voor in huis

Vaderdag komt eraan! Ben jij nog op zoek naar een leuk cadeau? Je kunt iets kopen voor in huis. Zo’n cadeau heeft vaak een praktische insteek en staat ook nog eens in leuk in het interieur. Monique van der Reijden vertelt over de laatste woontrends en geeft tips.