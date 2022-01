Dagrecept: Pasta met gerookte makreel en rucola

Kan kabeljauw nog? Deze vis heeft het (net als een rits andere soorten) nu heel erg moeilijk, maar wordt tegelijkertijd overal verkocht, mét en zonder keurmerk. Best verwarrend als je in de supermarkt staat.

De site goodfish.nl geeft wat houvast; onder meer dankzij die handige VISwijzer, met actuele informatie over elke soort in verschillende wateren; er is ook nog een app. Zo blijkt makreel nog tot en met april in het seizoen.

We doen de gerookte variant in een pastaatje uit het boek Puur Pasta! van Laura Santtini. Kook de pasta met een beetje zout beetgaar en maak ondertussen de saus. Meng alle ingrediënten in een kom, behalve de pasta en rucola.

Giet de pasta af en bewaar wat kookwater. Doe de hete, uitgelekte pasta in de kom, daarna de rucola, roer het geheel stevig door totdat alles bedekt is. Voeg daarna een scheutje kookwater toe om de saus iets te verdunnen. Breng verder op smaak met zout en peper en serveer met een salade.

Nodig voor 2 personen:

- 100 g gerookte makreel

(in stukjes)

- 80 g zachte roomkaas of crème fraîche

- 2 volle tl kappertjes

(uitgelekt en afgespoeld)

- 4 tl grof gemalen

zwarte peper

- rasp van 1 citroen, plus een scheut van het sap

- 200 g gedroogde pasta

- flinke hand rucola, zout