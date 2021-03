Digitaal vergaderen met een lama, waarom ook niet?

Corona maakt creatief, zo is ook het geval bij Sweet Farm uit Amerika. De boerderij heeft het Goat 2 Meeting Initiative bedacht, een manier om je Zoom-meeting net iets leuker te maken door boerderijdieren uit te nodigen voor je meeting.

Het is (uiteraard) niet gratis. Wie 100 dollar doneert, kan 10 minuten lang met een van de dieren ’vergaderen’. In principe komt het erop neer dat jouw favoriete dier een paar minuten lang wordt gefilmd. Volgens Sweet Farm hartstikke leuk, want: „Soms willen we gewoon even kijken naar een dier dat gras aan het eten is.”

Sweet Farm is in 2016 opgericht en noemt zichzelf een dierenopvang. Dierenwelzijn is voor de boerderij belangrijk. Daarom worden de dieren tijdens de zoom-meetings verder zo veel mogelijk met rust gelaten.

Lijkt het je wat om met een lama in een zoom-vergadering te zitten? Kijk op sweetfarm.com hoe het werkt.