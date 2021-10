Creatief met pompoen: zo maak je er een bloempot van (super makkelijk!)

Pompoenen koop je bij een boerderij, tuincentrum of een bloemenwinkel, maar je kunt uiteraard ook eetbare pompoenen uit de supermarkt gebruiken.

Dit heb je nodig:

Pompoenen

Schilmesje

Een lepel

Optioneel: een verf spuitbus en oude kranten

Potgrond

Bloemen of planten

Zo ga je te werk

Maak aan de bovenkant een ronde opening in de pompoen met een schilmesje. Zet het schilmesje verticaal in de pompoen en snijd dan een rondje. Je kun deze zo groot maken als je zelf wil: de grootte is afhankelijk van welke bloemen of plant je erin doet.

Hol met een lepel de pompoen uit. Als alle pitjes eruit zijn en je er geen vruchtvlees meer uitschraapt, kan je stoppen met uithollen.

Je kun de pompoen in de originele kleur laten, maar het is ook leuk om het een kleurtje te geven zoals goud, zilver of koper. Gebruik een verfspuitbus en oude kranten om onder de pompoen te leggen. Spray de verf erop en laat de pompoen tussendoor drogen.

De laatste stap is uiteraard het toevoegen van bloemen of een plant. Kies je voor een plant, vergeet dan niet om potgrond in je pompoen te stoppen.

Et voilà: je zelfgemaakte, unieke bloempot is klaar.