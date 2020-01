Oproep: bent u weleens in nood geweest op vakantie?

Ⓒ Hollandse Hoogte

Wekelijks peilen we via telegraaf.nl/lifestyle de mening van onze lezers. De oproep van deze week gaat over het onderzoek waaruit blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders (44 procent) weleens iets naars heeft meegemaakt tijdens een reis. Uiteraard hopen we van niet, maar toch zijn we benieuwd: valt u onder dat percentage?