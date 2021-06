Zes makkelijke planten voor wie geen groene vingers heeft

1. Aloë vera

De aloë vera verzorgt zichzelf eigenlijk al heel goed – dus minder werk voor jou! De Aloë Vera heeft maar weinig water nodig, omdat de plant het water kan opslaan in zijn bladeren.

Dit plantje ziet er niet alleen fraai uit, het heeft ook nog eens een geneeskrachtige werking. Vanwege de vele eigenschappen van het sap, wordt de plant namelijk volop gekweekt voor onder andere dranken, zonnebrand en cosmetica.

2. Chinees lantaarnplantje

Het Chinees lantaarnplantje – of heel romantisch: string of hearts – is minder fragiel dan je zou denken. Dit elegante plantje heeft bijna geen verzorging nodig. Alleen af en toe wat water. Geef ’s zomers eens per week een klein scheutje, in de winter nog minder. Deze plant groeit het mooist op een zeer lichte tot zonnige plek.

3. Rubberplant

Liever een wat groter exemplaar? Dan is de rubberplant een goed alternatief. Deze luchtzuiverende, robuuste plant overleeft het in de schaduw, heeft weinig water nodig en is goed resistent tegen insecten.

4. Pannenkoekenplant

Ⓒ 123rf

Een van onze favoriete makkelijke kamerplanten: de pannenkoekenplant. Ook hier heb je amper omkijken naar. En extra leuk: als er pups groeien naast de moederplant, kan je deze stekken.

5. Epipremnum aureum

Waar het Chinees lantaarnplantje wat iel oogt, is de Epipremnum aureum, ofwel goudrank, een wat voller exemplaar. Mooi om op een schouw of boekenkast te plaatsen, zodat de weelderige bladeren goed tot hun recht komen. Deze klimplant groeit snel en heeft weinig verzorging nodig. Wedden dat ‘ie het ook bij jou overleeft?

6. Kentia palm

Van de circa tweeduizend palmsoorten, is de kentia één van de sterkste palmen voor in de woonkamer. Een doorbijtertje dus!