Tips op deze warme dag: dit kun je doen tegen klotsende oksels

Waarom zweten we?

We zweten om twee redenen. Ten eerste om ons lijf af te koelen (bijvoorbeeld bij warm weer en inspanning) of omdat we angstig of nerveus zijn. Slechts één procent van al het transpiratievocht komt trouwens onder de oksels vandaan, maar omdat deze plek vaak slecht wordt geventileerd verdampt het vocht daar minder snel dan op de rest van het lichaam. Hierdoor kan het soms lijken alsof je alleen maar onder je oksels zweet. Schoon zweet dat net uit het lichaam komt stinkt niet. Pas als het zich mengt met bacteriën die al op de huid zitten kan er een nare, penetrante geur ontstaan.

De een zweet van nature gewoon meer dan de ander. Dat kan geen kwaad, maar het kan wel zorgen voor een vervelende lucht. Wat kun je daar dan tegen doen?

Gepaste kleding

Trek regelmatig schone kleding aan. Zweet je erg veel, doe dit dan iedere dag. Kies voor katoen of linnen want dan koelt de huid sneller af. Vermijd synthetische stoffen omdat die ervoor zorgen dat zweet op de huid blijft liggen. En draag comfortabele, losse kleding. Hierdoor krijg je het minder snel warm en zweet je minder. Daarnaast is het handiger om voor lichte kleuren te gaan. Zwart camoufleert die zweetplekken misschien wel lekker, maar trekt ook juist veel warmte aan.

Douchen

Als je overdag licht transpireert kun je jezelf het best een keer per dag, maximaal twee keer per dag, wassen. Gebruik zo min mogelijk zeep en spoel zeepresten goed weg. Gebruik het liefste huidvriendelijke, PH neutrale zeep. Kies je voor één wasbeurt, las deze dan ’s morgens in. Zo vertrek je fris naar het werk.

Scheren

De haartjes onder de oksels houden vocht en bacteriën vast, dit zorgt voor een onaangename zweetgeur. Op een gladde huid krijgen deze vieze deeltjes minder kans.

Eten/drinken

Pikant eten, producten met cafeïne, alcohol en sigaretten prikkelen de zweetklieren. Probeer ze te vermijden. Drink in ieder geval veel water om het vochtverlies door zweten op te vangen.

Anti-transpirant/ deo

Mensen die licht transpireren kunnen een deodorant gebruiken. Maar besef wel dat deze producten alleen ’ontgeuren’. Het zijn parfums die de zweetgeur tijdelijk verdoezelen. Een deodorant is totaal iets anders dan een anti-transpirant en wie hevig transpireert zal er wellicht weinig voordeel uit halen. Dan bestaat de kans dat het parfum zich zal vermengen met de zweetgeur met nog meer onfrisse geurtjes tot gevolg.

’s Avonds is het ideale moment voor anti-transpirant. Was je oksels met zeep, droog ze goed af en breng het product na een kwartiertje aan. Anti-transpirant heeft zes uur tijd nodig om in de huid te trekken en optimaal te werken. Als je het product ’s morgens aanbrengt en meteen begint te bewegen, gaat het effect verloren. Ook belangrijk: breng het drie keer per week aan en verminder daarna naar één à twee keer per week als ’onderhoud’. Te veel anti-transpirant droogt je huid uit en kan leiden tot eczeem.

