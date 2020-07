Perzische slaapbomen en pottenvullers

Lodewijk Hoekstra: „Het was tropisch warm vorige week, met hier en daar een enorme stortbui. Sommige plekken overstroomden totaal omdat het regenwater simpelweg te veel is voor het riool. Er ligt ook te veel verharding, waardoor het water niet gemakkelijk in de grond kan infiltreren. Je merkt nu echt steeds beter dat het weer extremer aan het worden is door het veranderende klimaat. Toch roepen we dit al jaren en zijn er tal van goede initiatieven zoals Operatie Steenbreek, die samen met gemeenten aan de slag gaat om te ’ontstenen’. Maar het gewenste effect is nog niet op grote schaal voelbaar. Zelf denk ik dat dit sinds de komst van het coronavirus zal veranderen, omdat er nu een collectief bewustzijn is ontstaan ten aanzien van de waarde van groen in de leefomgeving zoals tuinen en parken. Er is dus nu nog een reden bijgekomen om meer oog te hebben voor duurzaamheid en natuur en daar ben ik blij mee, want is het o zo hard nodig. Want groen is leuk, het is heerlijk om buiten te zijn en iedereen wordt er beter van.”

Perzische slaapboom

„Carla wil graag weten waarom haar tien jaar oude Perzische slaapboom geen blad meer geeft en het niet naar z’n zin heeft. De boom staat in een bak en dan is er een aantal mogelijke oorzaken aan te wijzen. De boom heeft dit voorjaar een enorme klap gekregen door de hitte en daardoor heeft hij in een overlevingsreactie het blad afgestoten. Je kunt om dit soort dingen te voorkomen werken met een zogeheten micro drip-systeem. Soms kan het ook voorkomen dat de grond rondom de stam is opgehoogd en dan kan de bast, waarin hij voedingstoffen transporteert, gaan rotten. Dan moet je deze weer vrijgraven en trekt het vaak wel weer bij. Ik hoop dat je zo geholpen bent, laat er anders snel een groene professional naar kijken.”

Dakterraspot

„Jeroen heeft ook een vraag over een heel grote pot die hij wil vullen voor het dakterras. Of ik nog tips heb. Ik zou voor de vulling eerst een laagje piepschuim van 25 centimeter aanbrengen om gewicht te besparen. Dan een laag van twintig centimeter hydrokorrels om de waterhuishouding op orde te krijgen en vervolgens investeren in de wat duurdere potgrond, dus niet op basis van veen of turf. Sterke bodembedekkers zijn bijvoorbeeld carex gecombineerd met een geranium voor de kleur. Als hoge beplanting een mooie opgaande krent, met bloesem voor bijen in het voorjaar en vruchtjes in het najaar voor vogels. Succes en weer veel tuinplezier!”

Heeft u een vraag?

