Komt jouw lasagne altijd nat uit de oven? Zo verhelp je dat

De ingrediënten die je voor een lasagne gebruikt, brengen algauw te veel vocht met zich mee. Check de volgende tips om verborgen vochtsmokkelaars met de grond gelijk te maken:

Droog de lasagnevellen

Gebruik je vellen die je van tevoren moet koken? Dep ze dan droog met een theedoek voordat je de lasagne zelf maakt. Dit scheelt al een flinke lading aan vocht.

Giet de groenten af

In sommige recepten wordt er gebruik gemaakt van lagen groenten, zoals spinazie of courgette. Het enige probleem hiermee is, dat deze groenten veel water bevatten. Laat ze daarom na het bakken of koken nog even in een vergiet liggen, of druk desnoods het vocht eruit met de bolle kant van een lepel.

Kook de saus in

De meeste lasagnes die worden gemaakt zijn op basis van bolognesesaus. Wanneer deze te waterig is, wordt de lasagne gegarandeerd te nat. Kook daarom je saus in zodat deze wat dikker wordt.

Laat de lasagne rusten

Hoe langer je wacht met aansnijden, hoe steviger de saus en uiteindelijk de lasagne zelf worden. Wacht dan ook een kwartiertje voordat je ‘m aansnijdt, en laat hem in die tijd onder aluminiumfolie rusten.