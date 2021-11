Dit mag nooit meer weg: het beertje dat altijd meehobbelde

Dit beertje heeft veel meegemaakt, dat zie je zo. Heerlijk verfomfaaid en doorleefd, zo hoort het voor een echte (mini)knuffel. Ooit aangeschaft door de vader van Ingrid Bakker, om dienst te doen als ’hangbeer’ aan de binnenspiegel van zijn auto.

„Dit beertje heeft heel veel jaren doorgebracht in een van nicotine vergeven omgeving, want mijn vader rookte in de auto. Ik kan me niet meer herinneren hoe en waar hij het beertje heeft aangeschaft, maar toen ik kind was, hing hij al aan de spiegel. De auto werd gebruikt voor alles, van woon-werkverkeer tot plezieruitjes en vakanties. Beer was er altijd vrolijk meehobbelend bij.”

Verhuizingen

De knuffel maakte dan ook vele auto’s mee en verhuisde telkens trouw mee. „Wat ik me kan herinneren: van een Fiat 128 Familiar tot een Citroën AX en als laatste in een Citroën Xantia. Het beertje is getuige geweest van vele gesprekken in de auto, over van alles en nog wat.” Net als bij de drie aapjes: horen, zien en zwijgen.

Op een gegeven moment mocht Ingrids vader geen auto meer rijden. Er moest afscheid worden genomen van de Citroën Xantia én van beertje die aan Ingrid werd geschonken.

Bij haar hoefde hij niet opnieuw dienst te doen in de auto. „Hij heeft een mooi plekje gekregen en mag nu uitrusten van al zijn hobbelige reizen. Ik koester dit speelgoedje, want het is een bijzondere en dierbare herinnering aan mijn lieve vader.”