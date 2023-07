Dagrecept: Amerikaanse chowder met zalm

De eerste keer dat een chowder proefde - een dikke soep, meestal met mais en vis - was in San Francisco op Pier 9. Super toeristisch natuurlijk, net zoiets als paella eten op de Ramblas. De smaak was er in dit geval niet minder om, hij werd bovendien geserveerd in uitgehold zuurdesembrood. Het feestje was compleet! Die chowders kun je van allerlei zeevruchten en vis maken, het wordt er vandaag een met zalm!

Nodig voor 4 personen: - 1 el boter - 1 ui (fijngesneden) - 1 teen knoflook (fijngehakt) - 1 tl gedroogde dille - 1/2 tl zout, peper - 1 zoete aardappel (geschild en in blokjes van 1 cm) - 200 g maïskorrels - 500 ml water - 30 g bloem - 500 ml melk - 375 g zalmfilet (zonder vel, in stukjes) - 1 tl geraspte citroenschil - 3 el vers citroensap Bereiding Smelt boter in een grote pan op middelhoog vuur; bak de bleekselderij, ui, laurierblad, dille met 1/2 tl zout en 1/4 tl peper tot de uien beginnen te verkleuren. Roer de zoete aardappel erdoor en bak nog 2 minuten. Breng het vuur naar middelhoog; roer het water erdoor en breng aan de kook. Dek af, zet het vuur laag en kook tot de aardappelen bijna gaar zijn. Klop bloem in de melk en meng dit door de pan; breng aan de kook en blijf roeren. Voeg de zalm toe; laat pruttelen tot de vis ondoorzichtig is en gemakkelijk uit elkaar valt. Gooi het laurierblad weg. Roer het citroensap erdoor en breng verder op smaak met zout en peper. Schep in kommen en serveer met zuurdesembrood. Vrij nieuwsbrief Wekelijks alles over lifestyle, reizen, culinair en wonen. Inschrijven Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Lees hier ons privacybeleid.