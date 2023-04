Freek Vonk zwemt met oerhaai: ’Dit zijn gehaaide jagers’

We logeren op een bergachtige plek in Zuid-Afrika. Op de steiger begroet ik onze schipper die ons naar de duikplek zal brengen. We gaan op zoek naar gevlekte zevenkieuwshaaien en het is nog maar de vraag of we ze gaan vinden. Soms gaat dat heel makkelijk, soms zijn ze nergens te bekennen.

Gevlekte zevenkieuwshaaien kan je gerust oerhaaien noemen. Het zijn zogenoemde primitieve haaien die veel op uitgestorven soorten lijken. Voor mij als evolutiebioloog is het een buitenkans om met ze te zwemmen.

Meteen raak

Om half zeven ’s ochtends varen we richting open zee. Ik spring het water in en kijk rustig rond. Het is meteen raak. Een gevlekte zevenkieuwshaai, bijna drie meter lang, maakt een kalme indruk. Ze is nieuwsgierig en zwemt rondjes rond mij en de camera. Al snel springt er een tweede in mijn blikveld. En een derde. Allemaal vrouwtjes.

Helemaal onbeschadigd zijn ze niet. De een heeft witte krassen op haar rugvin, bij een ander is een heel stuk van haar rechterborstvin weg. Gezien de grootte van deze haaien zouden de littekens heel goed aanvaringen met mannelijke soortgenoten kunnen zijn die met ze hebben gepaard – of dat in ieder geval probeerden.

Lastig onderzoek

Gevlekte zevenkieuwshaaivrouwtjes worden pas rond de twintig jaar geslachtsrijp. Dit kunnen twintigers of misschien dertigers zijn. Zeker weten doe ik het niet. Onderzoek doen en genoeg data verzamelen om iets zinnigs over haaiengedrag te kunnen zeggen, is erg lastig, bij grote als deze helemaal. Je bestudeert nu eenmaal niet gemakkelijk het jachtgedrag van een reislustige carnivoor die regelmatig op een paar honderd meter diepte zwemt.

Wat wel bekend over gevlekte zevenkieuwshaaien is: het zijn gehaaide jagers. Ze zijn flexibel en gebruiken minstens vier tactieken. Daarbij schatten ze per situatie in wat de beste methode is. Haaien domme vreetmachines? Ik dacht het niet.

Slimme tactiek

Gevlekte zevenkieuwshaaien vangen zeehonden, dolfijnen, andere haaien, roggen, zeevogels, inktvissen en beenvissen, toch niet de minste dieren. Als ze een snelle prooi in het vizier krijgen, doen ze eerst alsof ze er totaal geen aandacht aan besteden. Ze zwemmen er heel langzaam voorbij. Dan veranderen ze ineens van richting en racen er recht op af. Zó vlug dat de prooi tussen de kaken zit voordat hij iets doorheeft.

Eten moeten ze ook snel doen, anders komen er al snel grotere soortgenoten de buit opeisen. Maar gevlekte zevenkieuwshaaien kunnen ook delen; ze schijnen zelfs weleens in groepjes te jagen.

Ik kan er niet over uit hoe bijzonder deze haaien zijn. Een van de haaien zwemt laag over de zeebodem – het is er circa vijftien meter diep – en ik zwem er nog even naast. Ongelooflijk!