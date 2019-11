’Heupproblemen door yoga’

Daarvoor waarschuwt Benoy Matthews, een toonaangevende fysiotherapeut in het Verenigd Koninkrijk, in een interview met de BBC.

Benoy Matthews is gespecialiseerd in heup- en kniefysiotherapie en is lid van de Chartered Society of Physiotherapists. Hij krijgt naar eigen zeggen steeds meer jonge yogadocenten met ernstige heupproblemen, zo’n vier à vijf per maand, over de vloer omdat ze hun lichaam te vaak in een onnatuurlijke houding duwen.

Het gaat volgens hem over het herhaaldelijk forceren van het heupbeen in bepaalde yogaposities, terwijl de fysiologie van het lichaam dat eigenlijk niet toelaat. Vaak volstaat het om yogaleraren te tonen hoe ze oefeningen kunnen toepassen zonder hun gewrichten extra te belasten. Bij sommigen zijn de problemen al zo erg, dat ze een operatie nodig hebben.

„Mensen verwarren stijfheid met pijn”, zegt hij. „Als er een knellend of blokkerend gevoel in de lies zit, een indicatie van heupproblemen, mag je dit niet negeren. Je moet je grenzen kennen. Ik wil yoga niet afkraken, maar wat voor iemand anders haalbaar is, is daarom niet haalbaar voor jou”, zegt hij.

Verder raadt Matthews aan om yoga af te wisselen met andere sporten omdat variatie goed is voor het lichaam en de kans op problemen verkleint.