Dit is het beste moment op de dag voor een work-out

Voor mensen die van lekker uitslapen houden, hebben we slecht nieuws: de meest efficiënte work-out onderga je ’s ochtends.

Hoe dat precies zit? Het heeft alles te maken met de samenstelling van je hormoonspiegel in de ochtend. Volgens Anthony Hackney, professor beweging en sport aan de Universiteit van North Carolina, is je hormoonspiegel ’s ochtends dusdanig ingericht, dat vetverbranding een extra boost krijgt. “In de vroege ochtend is je hormonale profiel vatbaarder voor een efficiëntere vetstofwisseling”, aldus professor Hackney.

Minder stress

Uit ander onderzoek blijken nog meer voordelen van een work-out in de ochtend. Zo zou je de rest van de dag minder trek hebben en sneller verzadigd raken. En dat is gunstig voor overtollige kilo’s, mocht je die graag kwijt willen raken.

Maar nog belangrijker: sporten is goed voor je mentale gezondheid en in de ochtend net een beetje meer. Het zou ook zorgen voor een verhoogde productiviteit voor de rest van de dag. Dit valt simpelweg te verklaren doordat sporten leidt tot lagere stressniveaus.

Als vroeg opstaan een enorme barrière voor je is, stel jezelf dan gerust met het volgende: alles went, dus ook het beste tijdstip om te sporten. De eerste paar keer moet je jezelf waarschijnlijk uit bed sleuren, maar al snel wordt dit een tweede natuur. Volgens een studie uit 2019 gepubliceerd in The Journal of Physiology, zul je al snel alerter worden na een work-out in de ochtend en tegelijkertijd ’s avonds sneller moe worden. Zo duik je automatisch sneller je bed in om ’s ochtends vroeg weer flink te bewegen.