6 x plekken in huis die (waarschijnlijk) wel een schoonmaakbeurt kunnen gebruiken

1. Boven op de koelkast of magnetron

Dit zijn echt van die plekken in huis die veel mensen vergeten te poetsen of waarvan ze denken: ’die maak ik de volgende keer wel schoon, niemand die ziet dat het vies is’. Maar dat laatste is natuurlijk geen excuus om het niet regelmatig schoon te maken. Ga maar eens met je vinger over de koelkast of magnetron. De kans is groot dat je er een (dikke) laag stof en viezigheid vanaf veegt...

2. Achter de koelkast, het fornuis of de oven

Hetzelfde geldt het voor de achterkant van de koelkast, het fornuis en de oven. Grote kans dat daar etensresten verstopt zitten.

3. De besteklade

Ⓒ 123rf

Ook aan de besteklade wordt vaak niet gedacht bij het schoonmaken, terwijl je de lade toch dagelijks gebruikt. Probeer een keer in de maand al het bestek eruit te halen om zo toch even de la op te ruimen.

4. Onder je meubels

Verschuif tijdens het stofzuigen of dweilen eens alle meubels zodat je overal goed bij kunt.

5. Op de vensterbank

Wanneer je binnen en buiten de ramen lapt, sta je misschien niet stil bij het schoonmaken van je raamkozijnen of vensterbank. Zonde! Op de vensterbank verzamelt zich namelijk gemakkelijk stof, maar het is gelukkig ook heel makkelijk weg te halen door er even een vochtige doek bij te pakken.

6. De bladeren van je planten

Ⓒ 123rf

Naast het water geven zijn er nog andere dingen waarop je moet letten als je goed voor je planten wil zorgen. Het schoonmaken van de bladeren is er een van.

Je planten kunnen beter ademen met schone blaadjes en er zal minder snel vervelend ongedierte aan de bladeren van je planten blijven plakken.