Reizen we straks met 1000 kilometer per uur in deze hangende ’pod’ naar onze bestemming?

Door Arianne Mantel Kopieer naar clipboard

De tube waarin de hyperloop moet hangen. Ⓒ Foto Delft Hyperloop

Rotterdam - Een schaalmodel van het transportmiddel van de toekomst, de ’pod’ Helios I van een hyperloop, is zaterdag door studenten van de TU Delft in Rotterdam onthuld. Een hyperloop kan mensen met 1000 kilometer per uur in een buis vervoeren naar hun bestemming; de pod is de cabine waarin mensen zitten. Het zou ook nog eens veel energiezuiniger zijn dan andere manieren van reizen.