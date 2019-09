Winactie: maak kans op kaarten voor de najaarseditie van Beurs Eigen Huis

Ga je een compleet nieuw huis laten bouwen of je interieur vervangen? Heb je plannen om een nieuwe badkamer te kopen of verdient de tuin een flinke opknapbeurt? Dan ben je bij de najaarseditie van Beurs Eigen Huis van 20 t/m 22 september in Jaarbeurs Utrecht aan het juiste adres. Wij mogen 10 x 2 kaarten weggeven voor deze beurs.