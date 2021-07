Nederlandse vakantiegangers houden graag vast aan nostalgie

Nederlanders hunkeren als het op de vakantie aankomt weleens naar het verleden: de helft (51%) van onze landgenoten is als volwassene al eens teruggekeerd naar een vakantieplek waar hij/zij als kind is geweest. Dat blijkt uit een onderzoek van Volkswagen Nederland in samenwerking met onderzoeksbureau Kien onder 1106 Nederlanders.

Toch blijkt dat vakantieherinneringen nog wel eens geromantiseerd worden. Bij driekwart van de ondervraagden was de herinnering mooier dan de aangetroffen bestemming.

Bekijk ook: Lezers over hun allereerste vakantie

Geen heimwee naar vieze toiletten

De respondenten geven bovendien aan dat zij zich de files (46,8%), vieze wc’s langs de snelweg (38%) en de brandende zon door het achterraam (28,5%) nog levendig kunnen herinneren van vroegere autovakanties.

Spelletjes

Leuk hoor, Al die podcasts, luisterboeken en tablets, maar ouderwetse spelletjes blijken tijdens de rit nog steeds in trek als zoethouder. Denk daarbij aan het tellen van de meeste auto’s in één kleur, of ‘Ik ga op vakantie en neem mee’.

De helft van de Nederlandse volwassenen speelt nog steeds de autospelletjes van vroeger, hierbij zijn ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’ (29,2%) en het maken van een dierenwoordenslang (slang-gorilla-antilope; 10,9%) het meest favoriet.