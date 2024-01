De kou trotseren op de fiets: zeven tips om onderweg niet te bevriezen

1. Iets harder trappen

De beste manier om het sneller warm te krijgen is beweging. Daarom is het op een koude winterochtend aan te raden om de ondersteuning op je elektrische fiets een tandje lager te zetten. Zo moet je lichaam zich meer inspannen en krijg je het warmer, zonder het gemak van een elektrische fiets te verliezen. Op een gewone fiets kan je natuurlijk gewoon wat harder trappen, maar kijk daar wel mee uit als het glad is.

2. Laagjes, laagjes en nog eens laagjes

Of je nu naar werk, school, of ergens ander naartoe gaat: bijna iedereen wil er graag leuk uitzien. Hoewel je er vast heel hip uitziet met je enkelsokken en je sneakers, weet iedereen dat je je tenen niet meer voelt. Maar wat moet je dan wel aantrekken?

Een goede fietsoutfit bestaat uit drie lagen. De eerste laag heeft misschien wel de belangrijkste functie: het vasthouden van lichaamswarmte. „Door een thermoshirt te dragen dat nauw op je huid aansluit, hou je veel warmte vast”, zegt Milan Ratelband van fietsenwinkel Broekhuis in Groningen. Een thermolegging onder je broek kan ook zeker geen kwaad met dit koude weer.

De tweede laag moet zorgen voor extra warmte. Kies daarom voor een warme trui die wat losser zit. Zo blijft er meer warme lucht tussen de eerste en tweede laag hangen. Je jas vormt de laatste laag. „Kies voor een jas die water- en winddicht is, zodat je op alle weersomstandigheden bent voorbereid”, zegt Ratelband.

„Pas wel op dat je niet te veel zweet”, gaat Ratelband verder. „Dan komt er een laagje vocht op je huid en als dat afkoelt krijg je het alleen maar kouder. Kies daarom altijd voor kleding met een hoog ademend vermogen.”

3. Sjaal en muts niet vergeten

Als de temperatuur onder het nulpunt daalt, zal je niet veel mensen zonder jas op de fiets aantreffen, maar een muts ontbreekt vaak wel. En dat terwijl je 40 procent van je lichaamswarmte en energie verliest via je hoofd. Bescherm daarom altijd je hoofd en oren met een warme muts en draag een sjaal voor je hals en nek.

4. De beste handschoenen

Voelt het alsof je vingers eraf vriezen? Zeer herkenbaar, maar geen goed teken. Naast dat koude handen niet goed zijn voor je lichaamstemperatuur, kan het ook gevaarlijk zijn: met stijve vingers heb je minder controle over het stuur en kan je niet goed remmen.

Ratelband raadt daarom aan om water- en winddichte handschoenen met veel grip aan te schaffen. „Handschoenen van de stof Gore-Tex zijn zo gemaakt dat water er niet in kan, maar dat zweet wel afgevoerd kan worden. Dat is de beste oplossing tegen koude handen”, zegt hij.

5. Ga koude voeten tegen

Of je nu met ijsvoeten in bed ligt of je tenen eraf vriezen op de fiets: koude voeten zorgen ervoor dat de rest van je lichaam niet goed kan opwarmen. Om je voeten warm te houden is het raadzaam om dichte schoenen te dragen, bijvoorbeeld van leer. Zo zijn je tenen beschermd tegen de ijzige wind. Dikke wollen sokken zijn ook geen overbodige luxe.

6. Een extra steuntje

Voor de echte koukleumen bestaan er altijd nog verwarmde handschoenen of handwarmers. Voor koude voeten bestaan zooltjes die je in je schoenen legt en je voeten uren warm houden.

7. De juiste temperatuur

De makkelijkste maatstaf is natuurlijk als je het gevoel hebt dat je tenen, vingers of oren eraf vriezen. Maar om een indicatie te geven: op een elektrische fiets is het aan te bevelen om thermokleding, muts en handschoenen te dragen als de temperatuur onder de 10 graden Celsius daalt. Bij gebruik van een normale fiets, waarbij je meer inspanning verricht en het sneller warm hebt, kun je een iets lagere temperatuur aanhouden.