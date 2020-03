Recept van de dag: bieten met halloumi

De visboer had achteraf gelijk. Misschien in april nog een beetje beter maar nu erg schraal. Nou, goed, precies toen schoot me te binnen dat mevrouw Wilbrink geen mosselen eet. Nu niet en nooit niet.

Dus wat anders, wat snel naast de mosselen kon worden gemaakt. We vonden een zakje halloumikaas. Gemaakt van geit,- schaap,- en koemelk. Eigenlijk taai. En geweldig om plakjes ervan even door ei te halen, beetje kruim en dan in wat olie te bakken. Het wordt niet zacht, het blijft precies zoals het is, het ontwikkelt wel meer smaak. Uit een ander schap viste ik een zakje bieten. Dus al gekookt. Dat is een vergeten heerlijkheid.

Nodig voor twee personen die niet van mosselen houden:

4 gekookte bieten in plakjes

2 gekookte eieren

1 pakje Halloumi (ongeveer 200 gr)

1 eetl olijfolie

1 eetl fijngehakte peterselie

1 eetl fijngehakte dille

citroensap

Zout en peper

Bereiden:

Bieten in plakken snijden, warm maken. Dan bieten en plakjes halloumi mengen. Wat citroen erover, wat superolijfolie, wat fijngehakte peterselie, een beetje dille, wat zwarte peper, en helemaal klaar met nog een gekookt ei erbij.