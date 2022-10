Waarom je onder de douche soms op de beste ideeën komt

Dat stellen onderzoekers verbonden aan de Universiteit van Virginia. Zij zeggen op de website van de American Psychological Association dat „matig betrokken zijn” bij een fysieke activiteit zoals douchen de creativiteit kan bevorderen.

De wetenschappers lieten zich voor hun onderzoek inspireren door een eerdere studie uit 2012 waarbij vrijwilligers werden gevraagd om met creatieve ideeën te komen na het doen van allerlei taken, variërend van heel makkelijk tot moeilijk. Uit dat onderzoek bleek dat bezigheden waarbij we onze gedachten makkelijk(er) kunnen laten afdwalen ons kunnen helpen om creatief na te denken. Assistent-professor Zac Irving van de Universiteit van Virginia en zijn team wilden weten hoe dat precies zit.

Orgasme

Irving en zijn team vroegen deelnemers om eens goed naar simpele voorwerpen zoals een paperclip en een baksteen te kijken. Wat voor leuks zouden ze daarmee kunnen doen? De vrijwilligers werden daarna ingedeeld in groepen waarbij zij verschillende video’s van elk drie minuten te zien kregen. Een van de video’s waarin te zien was hoe twee mannen de was opvouwen, viel in de categorie ’saai’, terwijl een andere video met daarin de bekende filmscène van de nep-orgasme uit de film When Harry met Sally net iets boeiender was.

Na het zien van de filmpjes moesten de mensen vertellen welke creatieve dingen ze zouden kunnen doen met de paperclip en baksteen. „We wilden in eerste instantie niet zozeer weten door welke video ze creatiever gingen nadenken, maar wel in hoeverre hun gedachten afdwaalden bij het doen van iets heel saais of iets met meer spanning en waar we meer voldoening uithalen”, zegt Irving.

De mensen die de filmscène van When Harry met Sally hadden bekeken, kwamen volgens Irving met leukere ideeën dan de andere groep. Irving: „We ontdekten dat activiteiten waarbij onze gedachten afdwalen leiden tot meer creativiteit, maar alleen bij bezigheden waarbij we matig betrokken zijn én die we tegelijkertijd als boeiend ervaren.”

Irving en zijn mensen noemen dit het ’douche-effect’, wat erop neer komt dat er tijdens een activiteit een juiste balans nodig is tussen gefocust na kunnen denken aan de ene kant en de mogelijkheid om gedachten af te laten dwalen aan de andere kant. Douchen en wandelen, die worden gezien als lichte en mentale fysieke bezigheden én waar we voldoening uit kunnen halen zouden daarvoor ideaal zijn.