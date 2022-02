Fiets met nieuwe look: bikewrapping steeds populairder

Binnenland

Staatssecretaris Heijnen informeerde Kamer onjuist in debat over Tata Steel

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA) van Infrastructuur en Waterstaat heeft dinsdagmiddag de Tweede Kamer foutief geïnformeerd in een debat over milieu-overtredingen nabij Tata Steel in IJmuiden. Dat erkent een woordvoerder van Heijnen.