Een kopje koffie vlak voordat je gaat winkelen? Dat zou zorgen voor meer impulsaankopen

Onderzoekers die verbonden zijn aan de Universiteit van Zuid-Florida, de Europese Universiteit van Viadrina (in Frankfurt), de Staatsuniversiteit van Louisiana en Neoma Business School hebben onderzocht of en hoe cafeïne ons winkelgedrag beïnvloedt.

Uit het onderzoek, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in de Journal of Marketing, blijkt dat het drinken van cafeïnehoudende dranken zoals koffie, thee en energiedrankjes, niet alleen leidt tot méér maar ook duurdere aankopen. De onderzoekers stellen dat het vooral gaat om producten die we over het algemeen best wel kunnen laten liggen: geurkaarsen, geurtjes, opbergmanden en andere woonaccessoires. Volgens de onderzoekers kan cafeïne ervoor zorgen dat we een bepaalde opwinding voelen als we tijdens het shoppen dit soort producten tegen het lijf lopen.

Voor het onderzoek werden er voor de deur van verschillende winkels in Frankrijk en een warenhuis in Spanje espressoapparaten neergezet. De helft van de 300 shoppers kreeg een gratis kopje koffie, de andere helft kreeg water of een cafeïnevrij kopje koffie. „We ontdekten dat mensen die cafeïne dronken aanzienlijk meer geld uitgaven en meer items kochten dan degenen die cafeïnevrij of water dronken”, zeggen de onderzoekers.

Cafeïne had ook invloed op het soort artikelen dat in de winkels werd gekocht. De groep die cafeïne innam, kocht meer luxe producten zoals geurkaarsen en geuren. Volgens de onderzoekers besteden de mensen die minder dan twee kopjes koffie per dag drinken minder geld aan luxe producten dan de zware koffiedrinkers.