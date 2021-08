Blauwe bessen zijn gezond, maar zijn ze ook lustopwekkend?

Laten we allereerst op een rij zetten waarom wordt aangenomen dat blauwe bessen een goede toevoeging zouden zijn voor je seksleven.

Antioxidanten

In blauwe bessen zitten flavonoïden; antioxidanten die goed zijn voor je organen. Uit onderzoek van de Universiteit van East Anglia in Norwich uit 2016 zou blijken dat een hoge dosis flavonoïden bijna even effectief is in het verminderen van erectiestoornissen als regelmatig bewegen.

Uithoudingsvermogen

De flavonoïden in blauwe bessen zouden niet alleen goed zijn voor erecties, ze zijn ook goed voor een beter uithoudingsvermogen, zo zegt de Kangwon National Universiteit in Zuid-Korea. Bessen zouden daarom een aanrader zijn voor wie zin heeft in een uitgebreide (en lange) vrijpartij.

Vruchtbaarheid

De antioxidanten kunnen helpen geslachtsorganen te beschermen tegen celbeschadiging en veroudering. Hierdoor worden zowel mannen als vrouwen extra vruchtbaar van het eten van blauwe bessen, zo zegt Harvard Medical School op basis van onderzoek.

Lustopwekkend

Er zitten dus een paar gezondheidsvoordelen aan het eten van blauwe bessen, maar zijn ze ook lustopwekkend? Wij vroegen het aan Iris Groenenberg, expert Voeding en Gezondheid bij het Voedingscentrum. En zij is (helaas) heel duidelijk: „Er zijn geen producten of stoffen waarvan is bewezen dat ze lustopwekkend zijn.”

„De European Food Safety Authority (EFSA) beoordeelt de wetenschappelijke literatuur over lustopwekkende stoffen en producten en beslist of die stoffen of producten de claim mogen dragen dat ze lustopwekkend of erectie bevorderend zijn”, zo legt Groenenberg verder uit. „Er is op dit moment nog voor geen enkele stof of product een claim goedgekeurd.”