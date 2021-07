’Ik vind New York maar overschat’

Mooiste herinnering

„De zonsopkomst bij de Moai, de bekende beelden) op Paaseiland, en daarna ontbijt op de kliffen aan zee. Deze reis maakte ik zo’n 15 jaar geleden met een vriendin. Die hele week op Paaseiland was bijzonder. Het besef op zo’n relatief klein eiland te zijn, midden in de oceaan. Terwijl je op de rand van de vulkaankrater staat, kun je het hele eiland zien liggen. Een magische ervaring!”

Drama

„Een auto-ongeluk op Sicilië. Op de smalle weggetjes is het sowieso al opletten. Toen een Amerikaans stel zonder te kijken achteruit reed, stond ons autootje in de weg... Gelukkig hadden we alleen blikschade, maar de autoverhuurder wilde totaal niet meewerken. Ineens spraken ze alleen nog maar Italiaans! Een contactpersoon in Nederland hielp ons uiteindelijk weer op weg.”

Hoge nood

„Met een vriendin was ik een lang weekeinde in de Spaanse stad Sevilla. De laatste avond was er eentje met veel sangria en we verdwaalden midden in de nacht. Mijn vriendin moest nodig plassen. Gelukkig was er niemand op straat, dus hurkte ze tussen twee geparkeerde auto’s. Net terwijl ze haar broek naar beneden had, kwam er een groep van zes jongens de hoek om... Mijn vriendin hupste zo stil mogelijk om die geparkeerde auto heen. De heren vroegen vriendelijk of alles oké met mij was. Uiteindelijk wandelden zij verder en kon mijn vriendin tevoorschijn komen. Wat bleek: twee straten verder lag ons hotel!”

Mooiste ontmoeting

„In Patagonië, Argentinië, strandden we in de middle of nowhere, na het missen van onze boot. Het gebied is puur natuur, maar vlak bij waar de boot zou aanmeren, stond een huisje. Dat bleek het woonhuis van het personeel van de boot. Het weer was onstuimig en ze nodigden mijn vriendin en mij uit om binnen te schuilen. We kregen koffie en chocolade. De mannen waren ontzettend verlegen. Na een tijdje kwamen ze toch steeds meer los en vertelden over hun leven op die afgelegen plek. Het bleek dat ze allemaal een gezin hadden en drie3 maanden op de boot werkten en in het huisje leefden. Dan weer drie maanden terug naar huis en hun gezin. Een bijzonder inkijkje in hun levens.”

Overschat

„New York. De sfeer stond me totaal niet aan. Te druk en onvriendelijke mensen. Toegegeven: het weer was niet best en ons hotel viel enorm tegen. Maar dan nog; Amerika heeft veel mooiere steden.”

