Hartslagpaspoorten en hologrammen: zo ziet het reizen van de toekomst eruit

Het reizen van de toekomst wordt – uiteraard – naar alle waarschijnlijkheid vooral gedomineerd door meer en meer technische snufjes, kunstmatige intelligentie en computergestuurde services. De meest in het oog springende innovatie waar in het Future Travel Report alvast vooruitgeblikt wordt, is het hartslagpaspoort. Net als de vingerafdruk en het hoornvlies, is ook de hartslag van ieder individu uniek. Zo kan het dus misschien wel dat papieren paspoorten overbodig worden en dat je voortaan alleen nog maar door een soort ’hartslagpoort’ hoeft te lopen om je te identificeren. Onwerkelijk? Ja, misschien wel. Maar bedenk je maar zo: nog geen veertig jaar geleden vond men het idee van een mobiele telefoon op zak nog net zo belachelijk als een oliebol met Pasen.

Slimme vliegtuigstoelen

Wat ook geen onaardige voorspelling is: vliegtuigstoelen zouden zich in de toekomst helemaal kunnen vormen naar het lichaam van de passagier. Absoluut geen overbodige luxe: niet meer met je benen in je nek bij die ene prijsvechter of je rug in tweeën op die ellenlange vlucht naar de andere kant van de wereld! Door het gebruik van ’slimme materialen’ zou de stoel zich aanpassen aan de lichaamsvorm, lengte, het gewicht en de lichaamstemperatuur van passagiers.

Hologrammen

En de ergernis van de passagier voor je die zijn of haar stoel plotseling naar achteren klapt zodat jouw beeldscherm tot op 3 centimeter van je neus nadert: dat zou straks misschien weleens verleden tijd kunnen zijn. In het vliegtuig van de toekomst zou het on-board-entertainment als hologram voor je ogen geprojecteerd kunnen worden, zonder dat je daar een scherm of bril voor nodig hebt.

3D-eten

Verder zou de hotelbranche in veel grotere mate gebruikmaken van 3D-printtechnologie, zo voorspellen de experts die het toekomstrapport samenstelden. Kijk er dus niet gek van op als je in 2093 met een bordje 3D-geprinte spaghetti carbonara voor je neus zit. En als je daar extra garnalen bij wilt bestellen in het Italiaans? Geen probleem, het woord ’gamberetti’ schud je zo uit je mouw dankzij speciale in-ear-oordopjes die jou in de toekomst real-time van vertalingen zouden kunnen voorzien!

